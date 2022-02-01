Киев, 1 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся активная работа над согласованием даты новой встречи советников глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля в ходе выступления на открытии сессии Верховной рады.

Kremlin.ru Флаги стран встречи в «нормандском формате»

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«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также выразил надежду на то, что в ходе этой встречи будет договорённость относительно переговоров лидеров «нормандской четвёрки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что французская сторона констатирует позитивные изменения в переговорах в «нормандском формате».