Астрахань, 1 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Астраханской области бывший глава Линейнинского сельсовета предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, глава муниципального образования потребовал от местного жителя передать 110 тысяч рублей. За это он пообещал, что администрация закроет глаза на нарушения при незаконной добыче технической соли из озера Камышовое.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, дело направлено в суд.