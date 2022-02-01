Брюссель, 1 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд одобрила Европейская комиссия (ЕК). Об этом 1 февраля сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Twitter.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Еврокомиссия выделила €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине», — написала она в своем сообщении.

Также фон дер Ляйен призвала Европарламент и Совет Евросоюза максимально возможно быстро одобрить это решение для того, чтобы ЕК в самые короткие сроки могла перевести Киеву первый транш по этому кредиту в размере €600 млн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что газ из Венгрии впервые начал поступать в газотранспортную систему Украины напрямую, а не путем реверсных поставок.