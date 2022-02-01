Ракка, Сирия, , 15:27 — REGNUM Проамериканские отряды «Сирийских демократических сил» провели серию рейдов, арестовав десятки граждан Сирии в провинциях Ракка и Хасака. Об этом 1 февраля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Члены «Сирийских демократических сил» в Ракке

По данным журналистов, курдское ополчение провело серию рейдов в городе Хасака, арестовав нескольких жителей района Хашман. Предположительно, задержанные будут насильно мобилизованы в ряды ополчения.

В провинции Ракка курдские силы безопасности провели рейд в лагере беженцев Махмудли. В результате операции были похищены и увезены в неизвестном направлении более 40 человек.