Киев, , 15:27 — REGNUM Украину могут защитить только украинцы, у друзей Киева есть своя родина. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 1 февраля на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащими ВСУ President.gov.ua

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«У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит, не сохранит и не поднимет», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал украинцев надеяться на свои собственные силы, рассчитывать только на себя.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер также заявил о стабилизации в экономике. По словам Зеленского, Украина располагает достаточными запасами газа и угля, кроме того, она впервые пользуется всем своим атомным потенциалом.

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