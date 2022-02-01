Джакарта, , 15:17 — REGNUM По меньшей мере сто домов пострадали в пожаре, произошедшем на западе Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошел утром 1 февраля в 02:57 по западно-индонезийскому времени. Предположительно, причиной возгорания стала перегрузка электросети в одном из жилых домов.

Материальный ущерб оценивается в 1,8 млрд индонезийских рупий.

Для тушения пожара задействовали 90 человек. Огонь удалось потушить примерно через 1,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, град обрушился на район Кинтамани, округа Бангли, расположенного на острове Бали.

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