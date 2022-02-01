Москва, , 15:15 — REGNUM Скорее всего, в РФ майнинг криптовалют останется легальным, но его обложат налогами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы о том, что вопрос о криптовалютах российское правительство решит в течение месяца.

Криптовалюта

«Судя по активному лоббированию криптовалюты со стороны Минфина, я предполагаю, что майнинг и владение криптой будут легальны. Но, конечно, Минфин планирует эту сферу обложить налогами со всех сторон, — сказал Головченко. — Для экономики выгоднее легализация криптовалют и обложение этой сферы предметными налогами. Тут можно рассчитать минимум на несколько десятков миллиардов налогов от криптосферы в бюджет России. Это позволяет открыть этот рынок для майнеров со всего мира (много стран запрещают «крипту»). И тогда в России может появиться целый криптокластер, причем весьма доходный».

Однако, как подчеркнул эксперт, против «крипты» выступает ЦБ РФ, а посему быстро вопрос ее легализации не решится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин дал прогноз о том, что правительство России, вероятнее всего, решит регулировать рынок криптовалют, а не запрещать его.

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