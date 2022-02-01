Москва, 1 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Если говорить об индексе стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год, опубликованным Росстатом, то, действительно, в Москве на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работающих в ведущих отраслях можно приобрести 4,19 фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, на Чукотке — 4,29 набора, в Якутии — 3,83 набора, Камчатке — 3,23 набора, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

«Населенные пункты с низкими показателями рейтинга ситуация хуже: в Мордовии на такую зарплату можно приобрести лишь 2,02 набора, Удмуртиии-2,4, Чувашии — 1.93 набора, Саратовской области — 2,2 набора, Ингушетии — 1,74 набора.

Но при этом стоимость аренды однокомнатной квартиры в Анадыре около 25 тысяч, в Москве от 40 тысяч, а в Магасе однокомнатную квартиру можно найти и за 15 тысяч рублей. Немалую долю в бюджете занимает стоимость проезда в городском общественном транспорте. В том же Магасе — 13 руб, в Чебоксарах — 26 рублей, а в Москве 61 рубль.

Дорогой и привлекательный для проживания город — это разные понятия. Благосостояние и ценовая политика каждого российского города зависит от территориального нахождения, количества населения, промышленности и стабильности предприятий.

Еще один важный момент — доля занятых, получающая заработок, близкий к среднему, или уровень дисперсии значений признака (в нашем случае заработной платы) в генеральной совокупности.

Например, в Москве сотрудники, чья деятельность была связанна с использованием вычислительной техники и информационных технологий получали в среднем 187,5 тыс руб., а продавец-консультант 45 тысяч рублей.

Если сопоставлять не среднюю заработную плату, а среднедушевой доход, то в список населенных пунктов с высокими показателями войдут Тюменская и Магаданская области.

До 2012 года Росстат считал соотношение средней цены 1 кв. метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации.

Примечательно, что самые минимальные значения показателя были в ЯНАО, Тюменской, Магаданской областях (0,07−0,11), а самые большие наоборот, в Санкт-Петербурге, Мордовии республике Тыва (0,26), Саратове — 0,21», — привела цифры эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самым дорогим городом для жизни в России является Анадырь в Чукотском АО, самым дешевым — Назрань в Ингушетии.

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