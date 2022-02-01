Москва, 1 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым в 2022 году в Европе на 4% упадет спрос на газ, выглядят неубедительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

adam_gorka Природный газ

«Не стоит доверять мнению МЭА в сложившейся ситуации. Напомним, что эта организации была создана США в противовес ОПЕК и что очень часто прогнозы МЭА критиковалось и впоследствии оказывались ошибочны, — сказал Пальченко. — Международная обстановка сложная, страны Европы пытаются оценить собственные экономические потери от возможного санкционного противостояния с Россией. В этом случае первое, что приходит на ум европейским политикам и экспертам, это возможное повышение цен на газ. И цель данного «прогноза», скорее всего, чисто политическая — успокоить тех европейцев, которые опасаются серьёзных потерь от возможного роста цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что если ЕС и будет сокращать спрос на газ, то в первую очередь это будет касаться СПГ.