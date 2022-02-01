Дубай, ОАЭ, , 15:09 — REGNUM В новую версию Telegram добавили ряд новых функций. Информация об этом опубликована в официальном блоге мессенджера.

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Благодаря обновлению в Telegram появились анимированные стикеры, которые может сделать любой пользователь из видеофайлов и загрузить в мессенджер. Для этого разработчики рекомендуют написать в чат специальному боту @stickers и следовать его инструкции.

Добавим, что в сервис ещё добавили дополнительные эмодзи для реакций, а также компактные анимации. Можно отправить и более масштабный вариант — достаточно удерживать пальцем нужную анимацию в меню.

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