Дубай, ОАЭ, 1 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В новую версию Telegram добавили ряд новых функций. Информация об этом опубликована в официальном блоге мессенджера.

Telegram

Благодаря обновлению в Telegram появились анимированные стикеры, которые может сделать любой пользователь из видеофайлов и загрузить в мессенджер. Для этого разработчики рекомендуют написать в чат специальному боту @stickers и следовать его инструкции.

Добавим, что в сервис ещё добавили дополнительные эмодзи для реакций, а также компактные анимации. Можно отправить и более масштабный вариант — достаточно удерживать пальцем нужную анимацию в меню.