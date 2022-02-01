Кабул, , 15:08 — REGNUM Ряд государственных пенсионеров в Афганистане жалуются на то, что Исламский Эмират не выплачивает им пособия. Они говорят, что уже несколько месяцев не получают пенсии и в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами.

Мирные жители Афганистана

Абдул Хамид, житель Кабула, говорит, что всю жизнь служил своей стране, но уже шесть месяцев не получал пенсии и страдает от безденежья и холода.

«Мне не выплачиваются наградные, не учтена выслуга лет, не зафиксировано, что я получил звание майора», — подчеркнул он.

Как и Абдул Хамид, десятки пенсионеров провели несколько дней перед зданием министерства финансов в ожидании получения пенсии, но говорят, что им её не выдали. Об этом сообщает TOLOnews.

Мохаммад Сабир, военный пенсионер, говорит: «Каждый из пенсионеров является представителем своей семьи и несет за нее ответственность. Мы все убелены сединами. Мы не можем заняться тяжелым трудом или толкать тележки».

»Мы призываем Исламский Эмират как можно скорее реализовать права мусульман и прекратить играть с нами в игры», — сказал Забихулла, ещё один военный пенсионер.

Некоторые люди говорят, что невыплата пособий пенсионерам — это безразличие к десятилетиям службы стране.

«Если мы не позаботимся о средствах к существованию пенсионеров, это приведет к снижению покупательской способности части населения и повышению уровня бедности», — пояснил Ирадж Факири, эксперт по экономическим вопросам.

Но Исламский Эмират заявляет, что предпринимает усилия по выплате пенсий.

«В данный момент продолжается работа по принятию окончательного решения о том, как платить пенсионерам», — сказал Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата.

В других странах используют опыт пенсионеров, их даже нанимают в качестве консультантов, чтобы молодежь могла получить от этого пользу, но пенсионеры в Афганистане на долгие годы стали «забытой прослойкой общества».