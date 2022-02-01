Ставрополь, , 15:07 — REGNUM В Ставропольском крае 1 февраля пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки с краевом центре из-за сообщения о минировании. Его прислал неизвестный на электронную почту регионального управления МЧС, сообщили в администрации Ставрополя.

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На место незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Дом обследовали кинологические расчеты. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Люди вернулись в свои квартиры, сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года школы Ставрополя в течение пяти дней проверяли из-за ложных сообщений о минировании.

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