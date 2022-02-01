Москва, , 15:06 — REGNUM Центральный банк России не наблюдает рисков перегрева ипотечного рынка. И потому российское правительство, скорее всего, продлит льготную ипотеку на приобретение новостроек еще на один год, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека Ooobober.ru

«Это будет способствовать удержанию средневзвешенных ипотечных процентных ставок ниже уровня инфляции.

Также удерживает ставки на сниженном уровне госпрограмма «Семейная ипотека», что позволяет привлекать новые ипотечные кредиты и рефинансировать действующие по льготной ставке (до 6% годовых).

Если монетарному регулятору удастся снизить темп роста инфляции и ключевая ставка не достигнет двузначных значений, то средние процентные ставки по ипотеке в 2022 году не превысят 12−13%.

Маржа российских коммерческих банков по предоставлению ипотечных кредитов сейчас почти приблизилась к ипотечной марже банков развитых стран и равна примерно 2−2,5%.

Однако при эскалации геополитических конфликтов и нарастании стагфляционных эффектов средние ставки по жилищным кредитам могут вырасти свыше 15%.

В 2022 году тренд на повышение ставок по ипотеке продолжится, но банки будут пересматривать ставки более плавно.

Девелоперы с банками будут продолжать совершенствовать совместные ипотечные продукты и собственные льготные программы, предлагая покупателям недвижимость на максимально выгодных условиях, что будут гораздо привлекательнее стандартных ставок по ипотеке.

Сроки жилищного кредитования также будут увеличиваться для минимизации долговой нагрузки на граждан.

Рост рынка ипотечного кредитования будет замедляться в результате снижения спроса на программу льготной ипотеки на новостройки и спроса на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов, а также роста ставок по рыночным ипотечным программам вслед за ключевой ставкой Банка России и высоких цен на недвижимость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участники рынка недвижимости прогнозируют рост ежемесячных платежей по ипотеке — до 21% к июлю 2022 года.