Берлин, 1 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) — это международный проект, с помощью которого российский природный газ будет поставляться в Германию по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Об этом 1 февраля заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу N-TV.

Mid.ru Сергей Нечаев

«Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить (за газ — ред.)», — сказал он.

Также посол РФ указал, что российская сторона уже в течение 50 лет является поставщиком голубого топлива в ФРГ и ни разу в течение этого времени не дала повод считать, что является ненадежным поставщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января вице-канцлер Австрии и лидер «Зеленых» в стране Вернер Коглер заявил, что при необходимости в антироссийские санкции Европейского союза должен входить вопрос об эксплуатации газопровода «Северный поток — 2».