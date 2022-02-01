Козельск, Калужская область, 1 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя. Он подозревается в убийстве собутыльника. Об этом 1 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Нож, который стал орудием убийства.

По версии следствия, 30 января в одной из деревень Козельского района ранее судимый калужанин, который прибыл на заработки, и 45-летний мужчина, приехавший в гости к своим знакомым местным жителям, находясь в бытовке, распивали спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора из-за самодельного ножа подозреваемого. Он нанёс собутыльнику несколько даров ножом в грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан. С места происшествия изъят нож, который является наиболее вероятным орудием убийства. По делу допрошены свидетели, следователями назначены необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.