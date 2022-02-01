Джакарта, , 15:04 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 16 021 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Джакарте за сутки выявили 6390 носителей коронавируса. Столица Индонезии стала районом с наибольшим количеством носителей и случаев смерти от COVID-19.

По состоянию на 1 февраля в Индонезии зарегистрировано 4 369 391 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 3240 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 143 694 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 28 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 144 348 человек в стране.

Ранее министерство здравоохранения Индонезии объявило, что в стране началась третья волна пандемии.