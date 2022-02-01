Москва, 1 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Попытки Великобритании играть активную роль в российско-украинских отношениях не подкреплены реальным влиянием. Об этом 1 февраля заявил историк разведки Александр Васильев на телеканале «Россия 24».

Флаги США и Великобритании

«После окончания Второй мировой войны Великобритания уже не была великой державой и не проводила никогда самостоятельной политической линии, за исключением, может быть, Суэцкого кризиса», — заявил Васильев.

«Соединённые Штаты контролируют полностью британскую политику. Британия выступает в последние годы в основном именно как пиар-агентство Соединённых Штатов Америки», — указал он.