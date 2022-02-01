Томск, 1 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Срок окончания строительства хирургического корпуса онкологического диспансера в Томске сдвинулся на лето 2022 года. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили местные массмедиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

В качестве причин власти назвали пандемию и рост цен на стройматериалы. Ранее объект планировали достроить и сдать в эксплуатацию в конце 2021 года.

«Сегодня опять слушали объяснения замгубернатора по строительству Евгения Паршуто о том, почему сроки сдачи в эксплуатацию хирургического корпуса онкодиспансера отодвинулись ещё на полгода. Теперь обещают сдать объект, строящийся в рамках национального проекта, летом», — прокомментировала ИА REGNUM ситуацию депутат думы Томска, зампредседателя «Партии Роста» Елена Ульянова.

По её словам, изначально построить диспенсер обещали в 2020 году. Но затем сроки перенесли на 2021-й: сначала на осень, потом на конец года: «В Томск даже приезжал заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин, чтобы вынести своё прокурорское предписание Евгению Паршуто. Но генеральной прокуратурой замгубернатора не испугать. Он снова объясняет, что подорожали материалы и нет рабочей силы».

Ульянова подчёркивает, что «три года назад 3,5 миллиарда федеральных рублей были большими деньгами, и стройматериалы были ещё дешевы, и гастарбайтеры ещё работали за 30−40 тысяч рублей».

Депутат подчёркивает, что объект надо достраивать, иначе последует наказание: «Положение у замгубернатора хуже губернаторского».

Ульянова отметила, что проблемы накопились и у занимающейся объектом домостроительной компании. Это, в частности, большой портфель заказов и отсутствие дешёвой рабочей силы.

Напомним, хирургический корпус онкодиспансера в Томске в Северном медицинском городке строит ЗАО «СУ ТДСК». Это объект нацпроекта «Здравоохранение». Площадь хиркорпуса — 18 тыс. кв. м. Он рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену.

«На возведение и оснащение объекта высокотехнологичной аппаратурой направлено 3,9 млрд рублей», — говорилось ранее в сообщении областной администрации.