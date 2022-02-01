Москва, 1 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Власти Венгрии благодарны России за помощь в энергетической сфере и в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 февраля в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин с Виктором Орбаном

Глава правительства Венгрии отметил, что его страна переживает непростые времена. Было два главных вызова, и в обоих случаях Будапешту помогла Москва. В первом случае Россия предоставила вакцины от коронавируса, и Венгрия сердечно за это благодарит.

«2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами», — отметил Орбан.

Кроме того, добавил венгерский премьер, очень важным было заключение долгосрочных контрактов на поставки российского газа в условиях, когда вся Европа переживает энергетический кризис. Орбан поблагодарил за это российскую сторону и заявил, что хотел бы по итогам встречи достигнуть повышения объёмов поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным председателем венгерского правительства, однако рассчитывает на продолжение сотрудничества с Орбаном.

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