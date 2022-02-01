Джелалабад, Афганистан, , 15:01 — REGNUM Тысячи перемещенных семей вернулись в свои деревни из уезда Шинвар провинции Нангархар в Афганистане. Эти семьи покинули свои дома из-за войны.

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Среди них много жителей деревни Асадхейль уезда Спингар, вынужденных покинуть свое село из-за многолетних военных действий. Они считают разрушение своей деревни результатом использования «матери всех бомб», которую американцы сбросили несколько лет назад против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает TOLOnews.

Насир Хан — житель этой деревни, который только что вернулся домой спустя почти два года. Он говорит, что многие части деревни превратились в руины, и её жители не смогут восстановить свои дома.

«Никто не сможет отстроить свой дом, — говорит Насир Хан. — Здесь использовали «мать всех бомб». Здесь разрушены десятки домов».

Ханпур, житель Асадхейля, говорит: «Мы просим Исламский Эмират и мир обратить на нас внимание и помочь нам; здесь нет ни поликлиники, ни школы».

Жители деревень рассказывают, что войны последних лет, помимо финансовых потерь, принесли и людские жертвы.

«Мы находимся в контакте с иностранными учреждениями, чтобы помочь этим людям, — сказал Дунья Гуль Шинвари, заместитель директора департамента по делам беженцев провинции Нангархар. — Мы просим помочь в строительстве школ, поликлиник и оказать помощь в сельскохозяйственном секторе».

В последние дни министерство по делам беженцев и репатриации начало переселение внутренне перемещенных лиц, но многие из этих семей говорят, что им нужна дополнительная помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни.