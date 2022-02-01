Москва, , 15:01 — REGNUM Для того, чтобы обезопасить себя, стоит взять на вооружение признаки, которые выдают недобросовестного брокера, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России», председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. Владимир Кузнецов.

«К таким признакам лжеброкеров относятся:

— Отсутствие на сайте брокера информации о лицензии. Однако, даже если она есть на сайте, ее нужно проверить;

— Указание на сайте брокера в качестве адреса местонахождения иностранного государства. Сам по себе данный признак о недобросовестности еще не свидетельствует, однако, стоит учитывать, что в случае возникновения спора, его разрешение будет осуществляться в пределах иностранной юрисдикции;

— Также подозрение должно вызывать быстрое открытие счета без проверки документов клиента;

— Попав на сайт, брокера стоит заранее позвонить по указанным в качестве контактных телефонным номерам — невозможность дозвониться свидетельствует о том, что брокер не справляется с количеством входящих звонков, а это уже может быть признаком ненадежного брокера;

— Излишняя навязчивость в предложениях пополнить счет;

— Предложение осуществить перевод денежных средств на личный счет брокера.

Если же все-таки предотвратить столкновения с мошенниками не удалось, то существуют несколько способов возврата денежных средств.

В первую очередь стоит обратиться к процедуре chargeback — этот вариант актуален, если перевод денежных средств осуществлялся с карты одной из данных платежных систем: Visa, MasterCard, Мир.

Для этого необходимо обратиться в банк, который выпустил карту, с заявлением о возврате денег по процедуре chargeback. Необходимым условием является перевод денег через пластиковую карту и неистечение 540-дневного срока с момента перевода (в некоторых случаях 30−120 дней).

Кроме того, можно обратиться с жалобой на брокера. Полномочна рассматривать такие жалобы организация, выдавшая лицензию на осуществление операций на рынке ценных бумаг (если таковая имеется).

Также можно обратиться в Русскую ассоциацию участников финансовых рынков, или в комиссию по регулированию отношений участников финансовых рынков. Органы прокуратуры также полномочны рассматривать такие жалобы.

Помимо указанных, существуют и общеизвестные способы: подача иска в суд и обращение с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы.

В случае обращения с жалобой/иском/заявлении о возбуждении уголовного дела важно учитывать, что необходимо предоставление определенных доказательств — — недобросовестных действий со стороны брокера.

В частности, нужны такие документы как договор с брокером; копии брокерской документации — лицензии, сертификаты и пр.; банковская выписка лицевого счета клиента, с которого производились финансовые операции в пользу брокера; криншоты переписки; детализация телефонных звонков, которая будет полезна, если брокер игнорировал клиента», — дал разъяснения юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России значительно увеличилось количество жалоб граждан на действия недобросовестных брокеров.

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