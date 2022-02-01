Москва, 1 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Почта России и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях в небольших городах и сёлах появились компьютеры с выходом в Интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя.

ИА REGNUM Компьютер на почте

Компьютеры появились в 10 отделениях на территории 9 субъектов РФ: в с. Чихачево Псковской области, селе Барсуки и селе Зязиков-Юрт Республики Ингушетии, в городе Теберда Карачаево-Черкесской Республики, в селе Кочубеевское Ставропольского края, в селе Троицкое Республики Калмыкии, городе Тара Омской области, городе Куса Челябинской области, городе Ишим Тюменской области, городе Ливны Орловской области.

Дети и педагоги смогут поучаствовать более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников с 8 до 18 лет. Для этого на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организован доступ к сайту РДШ (рдш.рф) и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий (поисковые системы, ВКонтакте, YouTube, Canva, Zoom, Skype и др.). Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах, присоединиться к научным проектам, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях. Победители конкурсов РДШ получают путёвки на смены во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена». Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.

«Для нас важно, чтобы участие в проектах РДШ было доступно каждому школьнику в России, чтобы каждый мог проявить свои таланты и быть замеченным, найти для себя интересное и общественно значимое дело. У нас уже больше полутора миллионов зарегистрированных детей. И благодаря поддержке Почты России мы сможем прийти в небольшие населённые пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах», — прокомментировала первые итоги сотрудничества исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Совместный проект «РДШ на связи» стартовал 01 февраля 2022 года в эфире «Классного радио РДШ». В студии его представили директор по развитию сети и управлению проектами Почты России Алексей Логвинов и руководитель направления РДШ «Наука» Павел Степанов.

Алексей Логвинов. «Это экспериментальный проект, результаты которого мы вместе с РДШ оценим в конце марта. Если точки доступа к образовательным программам окажутся востребованными и полезными для школьников и педагогов, мы изучим возможность масштабирования этого проекта на другие отделения», — прокомментировал

Павел Степанов провёл презентацию проектов РДШ и отметил, что участие в них даёт уникальные возможности и не требует специальной подготовки.

«Не надо обладать какими-то специальными знаниями, навыками. Всё достаточно просто, понятно, доступно и возможно в реализации уже сейчас, уже буквально с этого дня», — сказал он.

На связи со студией в Москве были почтовые отделения, в которых открылись новые точки доступа в интернет для школьников и педагогов. После знакомства с РДШ дети, которые присутствовали на эфире, поучаствовали в беседе о безопасности в Интернете. Её провёл молодёжный цифровой омбудсмен, директор Центра по обеспечению прав молодёжи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Дмитрий Гуляев.