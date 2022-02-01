Тубас, , 15:03 — REGNUM Полиция Палестинской Автономии применила боевое оружие при разгоне сидячей забастовки студентов. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

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Инцидент произошёл в полдень 1 февраля в городе Тубас на Западном Берегу реки Иордан.

По последним данным, студенты собрались у здания Управления образования Палестинской Автономии, выступая против условий обучения в школах и университете «Бир-Зейт». Силы безопасности потребовали от собравшихся разойтись, а потом — открыли по демонстрации огонь из боевого оружия.

Отмечается, что в результате инцидента один из участников забастовки получил пулевое ранение в ногу. Раненый был доставлен в госпиталь.

Ранее местные СМИ сообщили, что палестинские старшеклассники и студенты выступают против условий обучения, в частности — они требуют неприкосновенности для студенческих объединений.