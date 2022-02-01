Ставрополь, , 14:58 — REGNUM В Ставропольском крае переводятся на трехсменный режим работы поликлиники. В таком режиме без выходных будут работать 45 медицинских учреждений края, сообщил 1 февраля министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

«Определён временный порядок работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Мы переходим на семидневную работу всеми нашими поликлиниками, задействованными под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией», — приводит словам министра «Свое ТВ».

По словам Колесникова, поликлиники будут работать с 08:00 до 21:00, а лаборатории, выполняющие исследование на коронавирус, будут работать в круглосуточном режиме, независимо от формы собственности.

По данным федерального оперативного штаба на 1 февраля, на Ставрополье за прошедшие сутки подвердился коронавирус у 1129 человек. Госпитализация понадобилась 333 из них.