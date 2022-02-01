Москва, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается схожей политической тактики, что и его предшественница Тереза Мей. Об этом 1 февраля заявил историк разведки Александр Васильев на телеканале «Россия 24».

Готова ли Британия к терактам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть вот эти параллели между поведением Джонсона сейчас и поведением Терезы Мей после отравления Скрипалей. Очень чётко прослеживается эта линия, когда встают в позицию, начинают искать врага, а Россия — очень удобный враг», — заявил Васильев.

«Все нормальные люди понимают, что Россия не будет нападать на Британию, Россия не видит британцев в качестве врага. Вот эта антироссийская кампания паранойи, истеричная кампания, не прекращается ни на один день. Сейчас она в связи с событиями на Украине ещё больше возросла», — указал он.