Элиста, 1 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Элисте перед судом за гибель ребёнка ответит слесарь газовой службы. Мужчину обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следователи полагают, что в феврале 2021 года слесарь АО «Газпром газораспределение Элиста» во время техобслуживания газового оборудования в одном из частных домовладений Элисты, зная о возможном возникновении аварии или утечек газа, не приостановил подачу голубого топлива в доме. Газовым оборудованием люди продолжали пользоваться.

Вечером 22 марта от отравления окисью углерода погибла несовершеннолетняя. Причиной трагедии послужила неисправность газового оборудования.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.