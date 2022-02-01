Пенза, , 15:19 — REGNUM В Октябрьском районе города Пензы задержали мужчину 1995 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В двух квартирах пензенца изъяли наркосодержащие вещества и растения, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

В одной из арендованных мужчиной квартир полицейские изъяли три стеклянные банки, которые хранились в холодильнике, и пакет с растительным веществом зеленого цвета. Одна из комнат была оборудована для выращивания растений. По месту жительства злоумышленника велась культивация 41 куста растений зеленого цвета. Также была найдена измельченная масса растительного происхождения. Найденные материалы направлены на экспертизу, которая установила, что изъятые вещества массой более 400 граммов и растения являются наркосодержащими.

Мужчина признался и пояснил, что наркотики хранил и культивировал для личного употребления.

ИА REGNUM ранее сообщало, раскрываемость преступлений в Пензенской области составила в 2021 году 61,9%.

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