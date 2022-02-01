Варшава, , 14:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 1 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 39 114 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 239 человек.

В больницах по состоянию на 1 февраля находятся 15 087 пациентов с COVID-19. Из них 1 623 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 925 270 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 105 434 человека.