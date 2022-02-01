Краснодар, , 14:52 — REGNUM Победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Дьяконова, Владимир Остроменский, Максим Карпов и Дмитрий Афанасьев в рамках проекта «Вдохновители» провели встречи с подростками в детских центрах «Орленок» и «Артек» и зарядили школьников на новые свершения.

Встреча в Орленке АНО «Россия — страна возможностей»

Члены клуба Лидеров России «Эльбрус» провели встречи с ребятами, чтобы научить их верить в себя и достигать успеха. В рамках проекта «Вдохновители» депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова, главный врач родильного дома сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский и генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев поделились с подрастающим поколением секретами вдохновения.

Автор «В «Артеке» я встретилась с участниками смены, посвященной лидерству. Сегодня многие говорят о том, что современные дети сильно отличаются от предыдущих поколений. Считается, что нынешних школьников не интересует ничего, кроме гаджетов. Это совершенно не так! Я увидела замотивированных и целеустремленных ребят — новое поколение лидеров. Мы много говорили про важность работы в команде, ответственность лидера и обсуждали коммуникативные навыки. Ребята уже сейчас готовы штурмовать конкурс «Лидеры России», и я думаю, со многими мы еще встретимся в будущем», — поделилась Татьяна Дьяконова.

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» отметила, что сотрудничество с проектом «Вдохновители» является продолжением миссии, которую реализует клуб «Эльбрус»: «За плечами лидеров — огромный профессиональный и жизненный опыт, который позволяет им быть ролевой моделью и тиражировать практики ответственного лидерства. В клубе «Эльбрус» мы формируем механизмы ответственного лидерства через социальные проекты победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», это одна из целей сообщества. Мы рады, что выходим за рамки президентской платформы и имеем возможность вдохновлять еще больше людей».

Владимир Остроменский также поделился своими впечатлениями от поездки: «Я приехал к ребятам в детский лагерь «Орленок», чтобы поговорить с ними, пожалуй, о самом важном — о будущем. Вопросы образования и карьеры сегодня стоят перед детьми очень остро — некоторые боятся пойти за своей мечтой и выбирают пути наименьшего сопротивления, другие в погоне за мечтой забывают взвесить все «за» и «против». Я рассказал несколько принципов успешного выбора профессии и самый важный из них — чтобы «дзинькало» от того, что ты делаешь».

Говорить о своем опыте, успехах и неудачах важно, считает Дмитрий Афанасьев. По его мнению, молодых ребят необходимо не только вдохновлять, но и рассказывать, как не потерять мотивацию в сложные моменты.

Автор «Я поделился с ребятами своей историей, рассказал про непростой предпринимательский путь, про то, как не пошел трудиться по профессии и выбрал делом своей жизни информационные технологии. Очень здорово, что у ребят смена посвящена лидерству — они придумывают новые проекты, работают в команде и обмениваются опытом самоуправления в школах. Я благодарен клубу «Эльбрус» и проекту «Вдохновители» за возможность вдохновлять и быть наставником», — сказал Дмитрий Афанасьев.

С начала 2022 года члены клуба «Эльбрус» провели более 20 мероприятий совместно с проектом «Вдохновители»: встречи с детьми в школах и детских центрах, участие в форумах и забеге обещаний.

Движение «Вдохновители» — это онлайн и офлайн-уроки для школьников, которые проводят выдающиеся специалисты, добившиеся успеха в IT, цифровых коммуникациях, машиностроении, медицине, науке и творчестве. Их цель — показать молодому поколению конкурентоспособность России на конкретных примерах и делах людей, реализовавших передовые достижения мирового уровня.

В команду инициативы вошли победители конкурса «Лидеры России», основатель сети медицинских клиник «Доктор рядом» Максим Чернин, предприниматель Максим Карпов, главный врач родильного дома сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский, член Общественной палаты Евгения Дмитриева, генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев, депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») и руководитель Института Дальнего Востока Российской академии наук Кирилл Бабаев.