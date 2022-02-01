Москва, 1 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Индексация социальных пособий в России, к которым относятся пенсии, материнский капитал, декретные выплаты, пособия на детей и ряд других, будет выше, чем предполагалось ранее, что связано с превышением фактической официальной инфляции за 2021 год (8,4%) над прежними прогнозами правительства и Банка России, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

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«Единый порядок индексации социальных выплат установлен в 2018 году — один раз в год с 1 февраля, исходя из размера инфляции за предыдущий год. Что касается материнского капитала, то здесь порядок индексации был изменен с 2022 года.

Если раньше он индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года — по уровню фактической инфляции за прошлый год.

Для неработающих пенсионеров размер индексации пенсий составит не 5,9% (на которые она была проиндексирована с января по действовавшим на тот момент нормам), а 8,6%, в результате средний размер пенсий в текущем году составит около 18,9 тыс. руб.

Минфин оценил дополнительные расходы на индексацию пенсий примерно в 170 млрд руб. Мера, безусловно, необходимая, и даже она вряд ли полностью компенсирует получателям социальных пособий реальное увеличение стоимости жизни.

Ведь в потребительской корзине семей с небольшими доходами преобладают продукты питания, подорожавшие в 2021 году, по данным Росстата, на 11,77%, а по ряду позиций в среднем по году — более чем на 20%.

С другой стороны, дополнительные социальные выплаты, как показывает опыт августа-сентября прошлого года, тут же перетекают на потребительский рынок, увеличивая дисбаланс спроса и предложения, что разгоняет инфляцию.

Поэтому правительству необходимо параллельно разрабатывать меры по увеличению предложения на рынке товаров, в первую очередь, продовольствия, чтобы снизить инфляционное давление. Главным таким механизмом является усиление конкуренции.

Кроме того, можно было бы подумать и об увеличении адресности социальной помощи, о чем нередко говорит правительство — так, пособие при рождении ребенка (с 1 февраля — 19 тыс. 981 руб.) полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода.

Это представляется не совсем логичным, так как есть вполне обеспеченные семьи, для которых такая поддержка не является необходимой, а с другой стороны, пособия для реально нуждающихся могли бы быть увеличены», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд социальных выплат, пособий и компенсаций для российских граждан увеличены с 1 февраля 2022 года на 8,4%.

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