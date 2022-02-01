1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:35 — REGNUM Информация, согласно которой бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, вызвала большие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

"Россия — вторая по дешевизне топлива в Европе? Может быть, тогда и уровень европейских зарплат приведёте? Ну так, чтобы картина более ясная была», — пишет Егор Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что сравнивать цены в России и в Европе некорректно, особенно если учесть, что Россия сама добывает нефть и перерабатывает её в бензин, чтобы затем продать в Европу.

«Да что нас с Европой сравнивать? У нас зарплаты не европейские! Да и бензин у нас производится, а продают его нам как внешнему покупателю. Это иллюстрирует реальное отношение бизнеса к населению», — считает Юрий Р.

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Некоторые комментаторы отмечают, что если учесть все факторы, то может выясниться самое страшное — бензин стоит гражданам России дороже, нежели европейцам.

«Вы бы для начала провели анализ соотношения цен к реальным доходам населения, и сюда же добычу с запасами и НПЗ. Тогда бы второе место оказалось бы с другого конца. А то, может быть, и в лидеры выйдем, как лозунг очередного прорыва. На ценнике можно что угодно нарисовать, бумага всё стерпит, но время сейчас другое. Большинство считать научилось, мир видят в живую, а не через чужую точку зрения. Переобуться бы руководству в отношении к своему народу, а то ведь народ сам переобует в домашнюю обувь. Время такое — нервные все», — предупреждает Максим Р.

Часть людей полагает, что бензин в России стоил бы в разы дешевле, принадлежи он не частным предпринимателям, а народу Российской Федерации.

«А в других странах, с которыми сравнивают Россию, тоже есть природные ресурсы в виде нефти и газа, которые принадлежат гражданам, но которыми пользуются олигархи?» — интересуется Константин Х.

Ряд пользователей указывает на то, что российские ведомства, ответственные за статистику, умеют творить чудеса и подводить все статистические данные под нужные цели, поэтому реальная ситуация в России, в отличие от той, что на бумаге, может сильно отличаться.

«Глупо сравнивать нас с Европой. Доведите доход сперва до европейского уровня! Средняя зарплата по стране всего 25 000 рублей. Москву вообще в общую статистику по стране не вписывайте! Москва — это государство в государстве!» — поделился своим мнением Михаил М.

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Отдельные комментаторы призвали не нагнетать обстановку и всё-таки учитывать, что Россия — далеко не бедная страна, несмотря на все те тяжести, которые несёт на себе российский народ.

«И всё-таки у нас не катастрофическая ситуация с зарплатами и стоимостью бензина. Люди возмущаются, может быть, справедливо, но однозначно с избытком. Всё-таки не у всех в Европе большие зарплаты и не каждый может позволить себе автомобиль», — указывает Лев Т.

Напомним, 31 января РИА Новости опубликовало данные, согласно которому бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр.