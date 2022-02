Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Компания iHeartMedia выпустила интервью с певицей Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти), в рамках которого она поделилась информацией о новом альбоме. Премьера интервью состоялась на YouTube-канале 106 KMEL 1 февраля.

Ники Минаж Скриншот видео на YouTube

В ходе разговора с ведущей исполнительница подтвердила сведения о том, что новая пластинка выйдет в 2022 году, а также заявила, что этот проект будет выполнен в её классическом звучании. Также певица рассказала, что в скором времени состоится выход эксклюзивного документального фильма о ее жизни.

Напомним, что ранее Nicki Minaj опубликовала трейлер к будущему видеоклипу Do We Have A Problem. Премьера ролика состоится 4 февраля 2022 года.

