Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Компания iHeartMedia выпустила интервью с певицей Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти), в рамках которого она поделилась информацией о новом альбоме. Премьера интервью состоялась на YouTube-канале 106 KMEL 1 февраля.

Скриншот видео на YouTube Ники Минаж

В ходе разговора с ведущей исполнительница подтвердила сведения о том, что новая пластинка выйдет в 2022 году, а также заявила, что этот проект будет выполнен в её классическом звучании. Также певица рассказала, что в скором времени состоится выход эксклюзивного документального фильма о ее жизни.

Напомним, что ранее Nicki Minaj опубликовала трейлер к будущему видеоклипу Do We Have A Problem. Премьера ролика состоится 4 февраля 2022 года.