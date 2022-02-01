Москва, , 14:50 — REGNUM Великобритания пытается до сих пор выглядеть влиятельной мировой державой, но получается это нелегко. Об этом 1 февраля заявил историк разведки Александр Васильев на телеканале «Россия 24».

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда Великобритания вышла из Евросоюза, казалось, что страна сможет иметь свою независимую внешнюю политику. Однако это как-то не очень получается: эта политика стала ещё более проамериканской, и Британия до сих пор пытается играть роль сверхдержавы, ядерной державы», — заявил Васильев.

«Это пятая или шестая экономика в мире, с одной стороны, а с другой стороны, Британия не может этого делать самостоятельно. Для этого нужен сильный партнёр. А сильный партнёр — это Соединённые Штаты. И визит Бориса Джонсона на Украину даёт ему возможность, представить себя как лидера сверхдержавы, который может решать серьёзные международные вопросы», — указал он.

По его словам, Борису Джонсону это нужно из-за сложной ситуации, в которой оказался британский политик.

«Острый кризис в связи с вот этими офисными вечеринками на Даунинг-стрит, которые нарушали правила, установленные самим же правительством. В то время людям нельзя было собираться больше двух человек», — пояснил Васильев.