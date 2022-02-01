Москва, 1 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Великобритания пытается до сих пор выглядеть влиятельной мировой державой, но получается это нелегко. Об этом 1 февраля заявил историк разведки Александр Васильев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Когда Великобритания вышла из Евросоюза, казалось, что страна сможет иметь свою независимую внешнюю политику. Однако это как-то не очень получается: эта политика стала ещё более проамериканской, и Британия до сих пор пытается играть роль сверхдержавы, ядерной державы», — заявил Васильев.

«Это пятая или шестая экономика в мире, с одной стороны, а с другой стороны, Британия не может этого делать самостоятельно. Для этого нужен сильный партнёр. А сильный партнёр — это Соединённые Штаты. И визит Бориса Джонсона на Украину даёт ему возможность, представить себя как лидера сверхдержавы, который может решать серьёзные международные вопросы», — указал он.

По его словам, Борису Джонсону это нужно из-за сложной ситуации, в которой оказался британский политик.

«Острый кризис в связи с вот этими офисными вечеринками на Даунинг-стрит, которые нарушали правила, установленные самим же правительством. В то время людям нельзя было собираться больше двух человек», — пояснил Васильев.