Москва, 1 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позанимался спортом в Москве. Утром 1 февраля он совершил пробежку по набережной в российской столице. Фотографию и видео тренировки глава ведомства опубликовал в Facebook.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

«Московский старт, как обычно», — подписал снимок Сийярто.

На фото министр совершает пробежку в районе Воробьевых гор. На заднем плане виднеется здание МГУ. Затем он бежит по улице и ловко перепрыгивает через снежные сугробы.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/470001571259808?__cft__[0]=AZWczODPwBj56V1VwmW8ii1z70rdJ5jMcZ2jXWEajWmSpQEmGoiJayq9dZCg3QjUkkzpPy1wsj_iHdaO0CpQqYIcWL31SxRgLGwVAcwCeFk-_ncjwfH1u9op24OfBr_t2WHVPP2Q4YRbEkf7fnba8A9rWssmDAQl5wNphkll5IZvWVfMkPmH7Z_iWbw2oSnI124&__tn__=%2CO%2CP-R

Собщало ИА REGNUM, 1 февраля глава МИД Венгрии проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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