Москва, 1 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. На Западе возобновление разговора с Россией об «общих ценностях» будут активно приветствовать, ведь благодаря «первому изданию» этого разговора американцам и их союзникам удалось многое разрушить в нашей стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 февраля, комментируя высказывания главы синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимира Легойды.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Легойда

Как сообщалось ранее, Легойда заявил, что мирные отношения между Россией и Западом «возможны только на основе общих ценностей«, которыенадо искать ина которые надоопираться. «Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, иных неоткуда взять», — добавил он.

« Сказанное Владимиром Легойдой об отношениях с Западом не только ничего не проясняет, но напускает в вопрос о том, как России строить отношения с Европой и США, дополнительного тумана.

Позиция Церкви по определению должна быть позицией трезвой и ясной. В данном случае можно, конечно, трактовать сказанное как «диалог с Западом невозможен», но, думаю, официальный представитель РПЦ не это имел в виду. Он говорит о том, как всё же можно было бы выстроить диалог. Но тогда давайте ответим на вопрос, у кого на Западе остались сегодня христианские ценности. Они остались у большей части верующих, они остались в низовом слое клириков, это так, но чем выше мы поднимаемся по ступенькам государственной и церковной иерархии, тем меньше мы наблюдаем приверженности учению Христа.

Между тем, когда мы говорим «диалог с Западом», мы имеем в виду именно диалог с этой публикой. Где, повторю, на вершине американской или европейской государственной пирамиды Легойда видел деятелей с христианскими ценностями? Сама попытка апеллировать к ним и тем более строить на них политический диалог будет переводить наших представителей в глазах противоположной стороны в категорию идиотов. Политика — дело серьёзное, её делают (должны делать) матёрые, прожженные люди. Если у них остались какие-то ценности, тем более близкие к христианским, это, конечно, хорошо, но они их будут очень глубоко скрывать.

Международный диалог строится только на основе интересов. Это очень хорошо понимал и умел делать такой внешне далёкий от христианских ценностей лидер, как Иосиф Виссарионович Сталин. И делал с немалым успехом, надо сказать.