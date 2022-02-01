Буэнос-Айрес, 1 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес отправляется в турне, в ходе которого он посетит сначала Россию, затем Китай и завершит его на Барбадосе. Это станет первым зарубежным визитом президента Аргентины в 2022 году, пишет Prensa Latina.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

Президент, который после вступления в должность в декабре 2019 года впервые посетит Москву в рамках своих функций, ожидает насыщенную повестку дня, которая включает встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава аргентинского государства пробудет в Москве несколько часов и, как ожидается, рассмотрит с Путиным двустороннюю повестку дня и углубится в сотрудничество в области вакцин, инвестиций, науки и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем Фернандес отправится в Китай, куда он прибудет для участия в открытии зимних Олимпийских игр.

В КНР аргентинский лидер проведет встречу со своим коллегой Си Цзиньпином, а также совершит ряд визитов в знаковые места страны.

По данным местных СМИ, одной из самых интригующих тем визита является вопрос о том, подпишется ли страна под инициативой Шелкового пути. Присутствие Фернандеса также совпадет с 50-летием дипломатических отношений между двумя странами, которые начались 19 февраля 1972 года.

По возвращении президент сделает остановку на Барбадосе, где встретится с премьер-министром Мией Моттли. На повестке дня — ситуация с климатическим кризисом и Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), временное председательство в котором Аргентина приняла ранее.