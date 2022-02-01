Москва, 1 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Скорее всего, правительство России примет решение о регулировании рынка криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогноз замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что по вопросу о криптовалютах правительство вынесет свое решение в течение месяца.

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«Я думаю, что власти РФ примут решение о регулировании рынка криптовалют. Будут наложены достаточно жесткие ограничения, но я думаю, что они будут технически возможными, — сказал Делягин. — Разумеется, параллельная эмиссия параллельных денег недопустима, но люди могут иметь их не как средство платежа, а как актив. Достаточно сложной выглядит проблема регулирования майнинга. Потому что у нас им занимаются там, где дешевая энергия. А в таких регионах сети находятся в не очень хорошем состоянии. Скажем, в Иркутской области это реальная проблема. Но в целом я думаю, что регулирование будет разумным. То есть я не ожидаю каких-то безумств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что, скорее всего, по криптовалютам в РФ примут какое-то компромиссное решение.