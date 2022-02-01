Москва, , 14:46 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер фильма «Воланд» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ролик доступен на YouTube-канале Universal Pictures Russia с 1 февраля.

Кадр из фильма «Воланд» Кадр из фильма «Воланд»

Режиссёром картины выступил Михаил Локшин — он также работал над сценарием вместе с Романом Кантором. В киноленте сыграют актёры Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Юрий Колокольников (Коровьев), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (Доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский) и другие.

Добавим, что премьера картины «Воланд» запланирована на 1 января 2023 года. Жители России уже назвали её одной из самых ожидаемых кинолент 2022 года среди экранизаций литературных произведений.

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