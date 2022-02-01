Элиста, 1 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Калмыкии отправлен под стражу 51-летний житель Дагестана, подозреваемый в двойном убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

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ИА REGNUM сообщало, что утром 29 января на животноводческой стоянке неподалёку от посёлка Улан-Хол Лаганского района были обнаружены тела 63-летнего местного жителя и 67-летнего жителя Дагестана.

В течение суток в Дагестане был задержан знакомый одного из убитых. Злоумышленник прибыл в Калмыкию с требованием вернуть долг с работника животноводческой стоянки.

Расследование уголовного дела о двойном убийстве продолжается.