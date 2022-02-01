Астана, 1 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Казахстане необходимо ввести систему, которая будет отфильтровывать кандидатов на высокие руководящие посты. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании, сообщает 1 февраля пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Хотелось бы, чтобы в кадровой работе акцентировали внимание на том, что человек должен быть морально чистоплотным. Никаких слухов о нём, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть», — сказал Токаев.

Он отметил, что в стране нужно ввести обязательное условие, чтобы на высокие должности назначали только тех, кто получил одобрение в Антикоррупционной службе. Президент отметил, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений для руководства страны.

Стоит отметить, что в Казахстане с декабря 2020 года запрещено освобождать из тюрем тех, кто отбывает наказание за взяточничество или за коррупционные преступления. Также было ужесточено наказание для должностных лиц за коррупционные деяния.