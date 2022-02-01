Москва, 1 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Популярный боец Хабиб Нурмагомедов предложил блогеру Джейку Полу вступить в лигу Eagle FC. Соответствующую информацию разместило издание The Flow 1 февраля.

YouTube.com|ESPN Хабиб Нурмагомедов

Российский боец заявил, что руководство основанной им лиги готово заключить контракт с блогером, недавно начавшим профессиональную боксерскую карьеру. Однако позднее выяснилось, что Джейк отказался от предложения, сославшись на маленький гонорар.

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов запустил собственную бойцовскую лигу, получившую название Eagle FC. В конце января 2022 года лига провела первый официальный турнир в Майами (США).