Эр-Рияд, 1 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии привели в исполнение три смертных приговора, вынесенных шариатским судом. Об этом 1 февраля сообщает Akhbar-al-Saudia со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

ru.m.wikipedia.org Саудовская Аравия

По последним данным, один из казнённых был гражданином Саудовской Аравии, второй — жителем Палестины, а третий — уроженцем Египта. Все трое обвинялись в совершении умышленного убийства. Преступления произошли в трёх разных регионах: Эр-Рияде, Джидде и Мекке.

Согласно заявлению министерства внутренних дел, приговоры были поддержаны Апелляционным и Верховным судами Саудовской Аравии, которые отклонили возможность помилования для каждого из приговорённых.