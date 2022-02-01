Симферополь, 1 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильных осадков объявлено на территории Республики Крым на период со 2 по 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Утром и до конца суток 2 февраля, в течение суток 3 февраля в Крыму ожидаются дождь, 3 февраля, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки. В горах гололедно-изморозевые отложения, гололедица», — сообщили в МЧС.

3 и 4 февраля в регионе также ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Жителей и гостей региона МЧС просит исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.