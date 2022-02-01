Москва, , 14:43 — REGNUM Начался прием проектов от некоммерческих организаций на второй конкурс президентских грантов 2022 года. Подать заявку можно с 1 февраля до 15 марта.

Фонд президенских грантов ФПГ

В Фонде президентских грантов рекомендовали не откладывать подготовку проекта на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве заявки и, соответственно, на шансах получить поддержку.

По словам председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, проведение конкурса показывает, что поддержка некоммерческого сектора остается стабильной и не снижается.

«Мы знаем примеры, когда организации, которые несколько раз принимали участие в этом конкурсе и не могли получить грант, расстраивались, переживали и наконец впервые получили его на последнем конкурсе. Это говорит о том, что, если сразу или даже несколько раз не получилось получить поддержку, все рано нужно пытаться, подавать заявки. В любом случае это хорошая школа, которая заставляет НКО совершенствовать мастерство работы над проектами, оттачивать это мастерство, это в любом случае пригодится», — сказала она.

Елена Тополева-Солдунова добавила, что, несмотря на элемент удачи, конкурс — это прежде всего профессионализм и мастерство. «Совершенствуйте свои навыки не только в работе по проектам, но и в конструировании этих проектов, их хорошей подаче, потому что это действительно определенные умения, которыми вполне можно овладеть. Нужно подавать заявки на конкурс, выигрывать. Те, кто уже много раз получал гранты, знают, что это возможно, это вполне реально и это очень сильно помогает российскому некоммерческому сектору, любым НКО — будь то маленькая сельская организация или большое межрегиональное НКО», — заключила общественница.

В Фонде сообщили, что итоги конкурса будут подведены в первой половине июня, а с 1 июля поддержанные проекты уже смогут начать реализацию. По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4 миллиардов рублей.

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