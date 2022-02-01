Москва, 1 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Если ЕС будет сокращать спрос на газ, то в первую очередь это будет касаться СПГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Международного энергетического агентства о том, что в 2022 году европейские страны сократят спрос на газ.

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«Я думаю, что здесь надо принимать во внимание структуру европейского спроса на газ. За счет каких структурных элементов газового рынка будет происходить это сокращение? Если Европа будет сокращать спрос на голубое топливо, то я думаю, что в первую очередь это будет касаться наиболее дорогих компонентов газового рынка. То есть сжиженного газа. Поэтому, если такое сокращение спроса произойдет, вряд ли оно будет угрожать долгосрочным контрактам европейских стран с Россией. Это будет касаться наиболее дорогих компонентов рынка и краткосрочных сделок», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщалось ранее, по прогнозам МЭА, снижение спроса составит 4%.