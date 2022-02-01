Вашингтон, 1 февраля 2022, 14:43 — REGNUM Рэп-исполнитель Lil Durk (Дёрк Бэнкс) закончил работать над новым альбомом. Соответствующая информация появилась на странице музыканта в Instagram 1 февраля.
https://www.instagram.com/p/CZaU7QQOTWP/
Новый проект получил название «7220», что является отсылкой к адресу дома родной бабушки рэпера. Известно, что выход пластинки состоится в 2022 году.
Напомним, что в 2021 году Lil Durk представил альбом The Voice of the Heroes, записанный при участии Lil Baby (Доминик Джонс). В проект вошли 18 новых песен, включая совместные треки с популярными артистами.
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