Москва, 1 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Второй саммит Россия — Африка может пройти в видеоформате, время и место проведения встречи ещё не определено. Об этом сообщил 1 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Он подчеркнул, что российская сторона приложит усилия к тому, что саммит был очным, однако возможны различные варианты проведения, в том числе видеоформат. Вопрос о саммите будет обсуждаться и на переговорах Африканского союза в Аддис-Абебе, где Богданов может представлять РФ.

«Окончательного решения относительно места и времени проведения саммита РФ — Африка пока нет», — сказал Богданов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит «Россия — Африка» прошёл в октябре 2019 года в Сочи с участием делегаций из 54 африканских стран. Второй саммит запланирован на 2022 год, целый ряд стран уже заявил о желании принять в нём участие.

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